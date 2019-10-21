Ведущая телепроекта Дом-2 Ольга Орлова опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. Она пустила фолловеров в свою постель, показав, с кем просыпается по утрам.

Ведущая телепроекта "Дом-2" Ольга Орлова опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. Она пустила фолловеров в свою постель, показав, с кем просыпается по утрам.На снимке светская львица запечатлена в компании двух собак -Луфи и Дины, она же ДинаЗавр. Первая преданно смотрит на звезду, спокойно расположившись рядом. А вот вторая злобно скалится, ревнуя и защищая свою хозяйку."На этом фото отчетливо виден характер каждой девочки 😂 Мы с #луфи_из_мячково желаем всем мира и добра!🙌🏻Дина #бемби_из_усыпалки, она же #ДИНАзавр, в оппозиционном лагере 😂😂😂", – посмеялась Орлова.К слову, Ольга обожает своих питомцев. Всего их у нее четыре, сообщает . Кроме того, она активно занимается помощью домашним животным. Ведущая телестройки регулярно публикует в своем Instagram фото потерявшихся или нуждающихся в доме зверят.Конечно, злопыхатели не упустили возможности позлорадствовать над незамужней знаменитостью. Они приложили все усилия, чтобы побольнее "кольнуть" Орлову. "Когда уже увидим мужчин на месте собак?", "С мужиком нужно спать, а не с собаками!", "Такая злая, как хозяйка🙌🙌🙌", "Фу, в кровати! Собака есть собака при всех обработках и купании. Ну, просто тошнит!", – высказались хейтеры."А в постель-то зачем тащить псарню?", – недоумевает фанатка.Но большинство публики все же отреагировали адекватно. "Классные😍 Хорошего вам дня🌞", "Дина просто чудо🔥", "Милота😍", "Каждая со своим характером! Но мы любим их такими, какие они есть!💗", "Все очень клевые👍", – писали восторженные поклонники.