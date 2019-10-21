Ходят слухи, что певица закрутила роман с блогером Давидом Манукяном. Ольга Бузова подкрепила домыслы тем, что засветила в Сторис своего Инстаграм колечко на безымянном пальце.
<a href="https://33live.ru/novosti/21-10-2019-olga-buzova-pokazala-obruchalnoe-kolco.html" target="_blank">Ольга Бузова показала обручальное кольцо</a> - Ходят слухи, что певица закрутила роман с блогером Давидом Манукяном. Ольга Бузова подкрепила домыслы тем, что засветила в Сторис своего Инстаграм колечко на безымянном пальце.
[url=https://33live.ru/novosti/21-10-2019-olga-buzova-pokazala-obruchalnoe-kolco.html]Ольга Бузова показала обручальное кольцо[/url] - Ходят слухи, что певица закрутила роман с блогером Давидом Манукяном. Ольга Бузова подкрепила домыслы тем, что засветила в Сторис своего Инстаграм колечко на безымянном пальце.