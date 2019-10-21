Ходят слухи, что певица закрутила роман с блогером Давидом Манукяном. Ольга Бузова подкрепила домыслы тем, что засветила в Сторис своего Инстаграм колечко на безымянном пальце.

Ходят слухи, что певица закрутила роман с блогером Давидом Манукяном. Ольга Бузова подкрепила домыслы тем, что засветила в Сторис своего "Инстаграм" колечко на безымянном пальце.Материал дополняется