Лолита Милявская разводится с пятым мужем – Дмитрий Иванов уже подал заявление. В студии программы Пусть говорят на Первом канале психолог певицы Инна Литвиненко рассказала, что этот брак артистки нельзя назвать счастливым.

Лолита Милявская разводится с пятым мужем – Дмитрий Иванов ужеподал заявление. В студии программы "Пусть говорят" на Первом канале психологпевицы Инна Литвиненко рассказала, что этот брак артистки нельзя назватьсчастливым.По словам Литвиненко, пока еще муж артистки Дмитрий Ивановскорее всего страдает нарциссическим расстройством личности. Онохарактеризуется убежденностью собственной уникальности, в превосходстве наддругими людьми, неумением проявлять сочувствие, идеями о собственной свободе отлюбых правил, о том, что окружающие завидуют."Я, как профессионал по этой линии, заметила за этим мужчинойчеткие показатели того, что он манипулятор, абьюзер и он ее использовал", -рассказала психолог Лолиты Милявской в "Пусть говорят".По словам специалиста, в этих отношениях определенно было эмоциональноенасилие. Дмитрий никогда не поднимал руку на певицу, он умел делать больноиначе."Например, травля молчанием – когда человеку плохо, у негопаническая атака, а кто-то находится на втором этаже и не выходит. Но, когдаприходит скорая, он выбегает, хватает за ручку и приносит стакан воды. Естьочень много способов манипуляции людьми, есть очень много способов чувствоватьсебя ужасно", – сказала Инна.Ведущий шоу Дмитрий Борисов удивился, почемуМилявская терпела такое жестокое к себе отношение почти десять лет. Со стороны артистка совсем не похожана беспомощную жертву.29 Авг 2019 в 4:51 PDT"Каждая сильная женщина хочет показаться слабой и оченьведется на эту уловку. Кроме того, я четко наблюдаю цикличность. У нарциссов естьэтапы: сахарное шоу, обесценивание, а сейчас этап утилизации, когда он нашелновую жертву, а у Лолиты ему взять больше нечего. Она находится в состоянииэмоционально разбитом, финансы она ему, очевидно, обрезала и он нашел новуюжертву", – рассказала Инна Литвиненко в эфире .