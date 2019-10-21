Украинский лидер Владимир Зеленский оказался без надежной опоры в лице старых друзей. О тяжелом положении главы государства на фоне массовых протестов рассказал украинский бизнесмен Константин Бедовой.

Украинский лидер Владимир Зеленский оказался без надежной опоры в лице старых друзей. О тяжелом положении главы государства на фоне массовых протестов рассказал украинский бизнесмен Константин Бедовой.Владимира Зеленского и его команду предприниматель назвал"комедийными". По мнению Бедового, поддерживающие их люди довольнопассивны, и защищать президента не выйдут.Другое дело – радикалы, подчеркнул бизнесмен. Захватившиевласть над улицей ультраправые вооружены до зубов и имеют в своем распоряжениитысячи людей, принимавших участие в боевых действиях, имеющих опыт уличных боеврассказал предприниматель телеканалу НТВ."У него (Зеленского – Прим.ред.) в руках нет реальныхрычагов управления этим зверинцем", – констатировал Бедовой.Новость дополняется.