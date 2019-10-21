Украинский лидер Владимир Зеленский оказался без надежной опоры в лице старых друзей. О тяжелом положении главы государства на фоне массовых протестов рассказал украинский бизнесмен Константин Бедовой.
Украинский лидер Владимир Зеленский оказался без надежной опоры в лице старых друзей. О тяжелом положении главы государства на фоне массовых протестов рассказал украинский бизнесмен Константин Бедовой.
Владимира Зеленского и его команду предприниматель назвал
"комедийными". По мнению Бедового, поддерживающие их люди довольно
пассивны, и защищать президента не выйдут.
Другое дело – радикалы, подчеркнул бизнесмен. Захватившие
власть над улицей ультраправые вооружены до зубов и имеют в своем распоряжении
тысячи людей, принимавших участие в боевых действиях, имеющих опыт уличных боев
рассказал предприниматель телеканалу НТВ.
"У него (Зеленского – Прим.ред.) в руках нет реальных
рычагов управления этим зверинцем", – констатировал Бедовой.
Новость дополняется.