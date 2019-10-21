Певица Ани Лорак похвасталась пикантными снимками. Злопыхатели тут же их раскритиковали.

ПевицаАни Лорак похвасталась пикантными снимками. Злопыхатели тут же ихраскритиковали.личном "Инстаграм" исполнительница опубликовала две фотографии. Ани Лорак предстает вразных образах.Напервом снимке артистка закуталась в палантин с восточным орнаментом. Плечи звездаоставила открытыми, что добавило кадру притягательности.Навтором фото Ани Лорак позирует в полный рост в коротком черном кожаном платье исеребристых сапогах. Голову звезды венчает крупный ободок.Поклонникиот поста звезды пришли в восторг. Артистку осыпали комплиментами. "Япросто в восзищении ,от этой красавицы! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.)", "Женщина мечта!", "Африканская красавица 😍", "Боже! Какая она красивая😘", – писали фанаты Ани Лорак.Между темнекоторые комментаторы посчитали, что вокалистка неудачно увеличила губы. Якобыпроцедура не лучшим образом сказалась на дикции .19 Окт 2019 в 5:47 PDT"Сувеличением губ неминуемо меняются пропорции лица", "С последней песней "мынарушаем", вообще беда, она так перекачала себя что половину букв в песне невыговаривает", – критиковали звезду недоброжелатели.Отметим,что среди поклонников ведутся жаркие споры по поводу изменения внешностипевицы. Поговаривают, что звезда скорректировала ее с помощью пластики.В Сети предполагают, что увеличила грудь, изменила формуноса, сделав кончик более утонченным, и увеличила губы. Однако сама певица,никогда не говорила на тему пластики.