Певица
Ани Лорак похвасталась пикантными снимками. Злопыхатели тут же их
раскритиковали.
Певица
Ани Лорак похвасталась пикантными снимками. Злопыхатели тут же их
раскритиковали.
В
личном "Инстаграм" исполнительница опубликовала две фотографии. Ани Лорак предстает в
разных образах.
На
первом снимке артистка закуталась в палантин с восточным орнаментом. Плечи звезда
оставила открытыми, что добавило кадру притягательности.
На
втором фото Ани Лорак позирует в полный рост в коротком черном кожаном платье и
серебристых сапогах. Голову звезды венчает крупный ободок.
Поклонники
от поста звезды пришли в восторг. Артистку осыпали комплиментами. "Я
просто в восзищении ,от этой красавицы! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –
Прим. ред.)", "Женщина мечта!", "Африканская красавица 😍", "Боже! Какая она красивая😘", – писали фанаты Ани Лорак.
Между тем
некоторые комментаторы посчитали, что вокалистка неудачно увеличила губы. Якобы
процедура не лучшим образом сказалась на дикции .
19 Окт 2019 в 5:47 PDT
"С
увеличением губ неминуемо меняются пропорции лица", "С последней песней "мы
нарушаем", вообще беда, она так перекачала себя что половину букв в песне не
выговаривает", – критиковали звезду недоброжелатели.
Отметим,
что среди поклонников ведутся жаркие споры по поводу изменения внешности
певицы. Поговаривают, что звезда скорректировала ее с помощью пластики.
В Сети предполагают, что увеличила грудь, изменила форму
носа, сделав кончик более утонченным, и увеличила губы. Однако сама певица,
никогда не говорила на тему пластики.