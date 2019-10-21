В одном из безмятежных подмосковных полей найдены трупы еще четырех жертв криминального авторитета Олега Медведева по прозвищу Шишкан. Экспертам пришлось перекопать полполя, чтобы достать ..

В одном из безмятежных подмосковных полей найдены трупы еще четырех жертв криминального авторитета Олега Медведева по прозвищу Шишкан. Экспертам пришлось перекопать полполя, чтобы достать останки убитых. Работали несколько дней буквально голыми руками.Уже установлены личности погибших. Ими оказались депутат из Раменского района, а также ее родные. Причиной столь зверской расправы стал отказ передать земельные участки. По данным издания "", преступление было совершено в 2012 году.