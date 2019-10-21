Пострадавшего увезли в больницу

Тройное ДТП произошло на Суздальской трассе на повороте на посёлок Садовый. После столкновения «Датсун» и «Шевроле Нива» выбросило на «встречку», где в них на скорости врезался «Форд», сообщают в ГИБДД по Владимирской области.По предварительной информации, виновник ДТП – 20-летний водитель «Датсуна», не увидевший перед ним поворачивающую налево «Ниву». Не снизив скорость, неопытный водитель врезался в неё, от чего обе машины выехали на встречную полосу, где столкнулись с «Фордом», который от удара угодил в кювет.В результате аварии пострадал водитель «Датсуна». Юношу доставили в больницу.