Вес - 4 ,5 килограмма! 4 дня шла настоящая охота.

Рыбалка удалась. Недалеко от города Радужный на озере Якуши рыбаки поймали щуку. Вес - 4 ,5 килограмма! 4 дня шла настоящая охота. Рыбаки специально приходили сюда в надежде поймать именно эту рыбу. И, наконец, им улыбнулась удача. Вытащить щуку было непросто: она заплыла под лодку. «Крокодил», как прозвали рыбу за её гигантский размер, должен был стать новым трофеем. Но, оказалось, что в щуке была икра на полтора килограмма. Сделав селфи, ее отпустили обратно в озеро.Нина Глизница