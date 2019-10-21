Актриса в настоящее время находится в одной из московских больниц, Детали того, почему Валентина Талызина оказалась под присмотром медиков, сообщила ее дочь Ксения Хаирова.
<a href="https://33live.ru/novosti/21-10-2019-podrobnosti-gospitalizacii-valentiny-talyzinoj.html" target="_blank">Подробности госпитализации Валентины Талызиной</a> - Актриса в настоящее время находится в одной из московских больниц, Детали того, почему Валентина Талызина оказалась под присмотром медиков, сообщила ее дочь Ксения Хаирова.
[url=https://33live.ru/novosti/21-10-2019-podrobnosti-gospitalizacii-valentiny-talyzinoj.html]Подробности госпитализации Валентины Талызиной[/url] - Актриса в настоящее время находится в одной из московских больниц, Детали того, почему Валентина Талызина оказалась под присмотром медиков, сообщила ее дочь Ксения Хаирова.