Актриса в настоящее время находится в одной из московских больниц, Детали того, почему Валентина Талызина оказалась под присмотром медиков, сообщила ее дочь Ксения Хаирова.

Актриса в настоящее время находится в одной из московских больниц, Детали того, почему Валентина Талызина оказалась под присмотром медиков, сообщила ее дочь Ксения Хаирова.Материал дополняется