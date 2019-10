52-летняя бездомная уроженка СССР Эмили Замурка стала знаменитой, когда видео с ней в момент исполнения оперной арии в метро США записал полицейский, который выложил ролик в Твиттер. Ее знакомая из Молдавии Татьяна Геоня надеется, что телеведущий Андрей Малахов устроит им встречу.

52-летняябездомная уроженка СССР Эмили Замурка стала знаменитой, когда видео с ней в моментисполнения оперной арии в метро США записал полицейский, который выложил ролик в "Твиттер". Ее знакомаяиз Молдавии Татьяна Геоня надеется, что телеведущий Андрей Малахов устроит имвстречу.За несколько дней видеоролик с Эмилинабрал миллионы просмотров. Исполненная ею в подземке ария из оперы ДжакомоПуччини "ДжанниСкикки" изменила жизнь женщины. Ведущие мировые СМИ написали об уличнойартистке, а известный американский продюсер готов заключить с ней контракт. Американцыуже собрали для Замурки более 100 тысяч долларов.Член экспертногосовета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукянрассказал "Дни.ру", что певицу ищет давняя подруга. "Этот звонок изпрошлого, касающийся истории жизни бездомной россиянки Эмили Замурки, водночасье ставшей сенсацией в США, застал меня врасплох", – признался эксперт."Публикуя в соцсетях ролик с оперной арией Эмили вметро Лос-Анджелеса, я никак не ожидал, что через два дня ко мне в личкупостучится дочь ее подруги детства и будет просить, чтобы я поговорил с еемамой о том, какой была Эмили Замурка в детстве и юности в эпоху СССР", -поделился Манукян. По его словам, их разговор с Татьяной Геоней продлилсяполчаса.4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful.— LAPD HQ (@LAPDHQ)Беседа была полна волнения. "Татьянамне рассказала, как проплакала целый день, увидев по ТВ сюжеты об Эмили. Япообещал опубликовать ее историю в СМИ, и свое обещание выполнил", – отметилэксперт.По его словам, Татьяна Геоня мечтает, чтобы ей помог , так как у него очень хорошо получается объединять людей, которые давно потеряли друг друга. "Хочу со своей стороныпопросить включиться в эту историю и воссоединить подругдетства", – призвал телеведущего Манукян.