52-летняя
бездомная уроженка СССР Эмили Замурка стала знаменитой после того, как видео с ней в момент
исполнения оперной арии в метро США записал полицейский, выложил затем ролик в Twitter.
Теперь ее знакомая
из Молдавии, Татьяна Геоня, надеется, что телеведущий Андрей Малахов устроит им
встречу.
52-летняя
бездомная уроженка СССР Эмили Замурка стала знаменитой после того, как видео с ней в момент
исполнения оперной арии в метро США записал полицейский, выложил затем ролик в Twitter.
Теперь ее знакомая
из Молдавии, Татьяна Геоня, надеется, что телеведущий Андрей Малахов устроит им
встречу.
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