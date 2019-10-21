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<a href="https://33live.ru/novosti/21-10-2019-podruga-detstva-prosit-malaxova-svyazat-ee-s-pevicej-emili-zamurkoj.html" target="_blank">Подруга детства просит Малахова связать ее с певицей Эмили Замуркой</a> - 52-летняя бездомная уроженка СССР Эмили Замурка стала знаменитой после того, как видео с ней в момент исполнения оперной арии в метро США записал полицейский, выложил затем ролик в Twitter. Теперь ее знакомая из Молдавии, Татьяна Геоня, надеется, что телеведущий Андрей Малахов устроит им встречу.