Президент Владимир Зеленский не хочет защищать национальные интересы Украины, считает политик Степан Хмара. По его словам, глава государства мог бы обратиться в международные суда по поводу строительства Россией Крымского моста.

Президент Владимир Зеленский не хочет защищать национальные интересы Украины, считает политик Степан Хмара. По его словам, глава государства мог бы обратиться в международные суда по поводу строительства Россией Крымского моста.Вопрос о "незаконности" строительства Крымскогомоста не поднимал ни Петр Порошенко, ни его сменщик Владимир Зеленский, заявилХмара в эфире телеканала ATR. Если бы был ликвидирован договор 2003 года, покоторому Азовское море признается внутренним водоемом, тогда Украина лишила быКерченский пролив статуса международной водной артерии, сказал политик.Это позволило бы Киеву обратиться в международные суды.Соглашение 2003 года Хмара назвал "страшным" и призвал поставить нанем крест как можно скорее.Другим "вредным" для страны законом он назвалнормативный акт о свободной экономической зоне Крым. По нему украинскиепредприниматели имеют право осуществлять поставки на полуостров.Бывший президент Украины отменить закон не хотел, припомнилХмара. При ситуация не изменилась, пожаловался он. По мнениюполитика, глава государства не хочет раздражать Кремль вопросом Крыма."В конце концов, как и поведение по Донбассу, позорноезаявление об отведении наших войск с линии фронта. А это уже попахиваетгосударственным преступлением, изменой", – заключил Хмара.На фоне массовых протестов против политики рейтинг президента начал падать. Эксперты отмечают, что за последний месяцуровень его одобрения рухнул на 10%. И это не предел: если глава государства неначнет выполнять обещания, весной его рейтинг может обвалиться до 25%,прогнозировал ранее киевский политолог Михаил Погребинский.