Депутат Верховной рады от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Ренат Кузьмин предъявил серьезное обвинение президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он подчеркнул, что политик не оправдал тех надежд, которые на него возлагали избиратели.

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин предъявил серьезное обвинение президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он подчеркнул, что политик не оправдал тех надежд, которые на него возлагали избиратели.Как успели отметить многие эксперты, разгадка невероятно высокой поддержки Владимира Зеленского во время второго тура выборов президента Украины была обусловлена тем, что избиратели воспринимали его как своего рода противоположность Петру Порошенко. Однако практика показала, что в этом пункте бывший шоумен вольно или невольно ввел своих сторонников в заблуждение."Сегодня Зеленский повторяет путь Порошенко", – цитирует телеканал "" депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Рената Кузьмина. "Фактически мы все, пытаясь согнать Порошенко с трона, привели на трон Порошенко номер два, потому как шестой год война не заканчивается и, судя по тому, что происходит, не закончится в ближайшее время", – добавил он.Материал дополняется.