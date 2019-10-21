Соединенные Штаты доставили в Одессу два патрульных катера, списанные из американского флота. Передача украинским ВМС ненужного старья – очередное унижение Киева со стороны Вашингтона. Но бывший президент Петр Порошенко так не считает.
Соединенные Штаты доставили в Одессу два патрульных катера, списанные из американского флота. Передача украинским ВМС ненужного старья – очередное унижение Киева со стороны Вашингтона. Но бывший президент Петр Порошенко так не считает.
Списанную военную технику американцы, как правило, передают
в беднейшие, но лояльные им государства третьего мира. Судя по всему, именно
такой страной Соединенные Штаты считают современную Украину.
Но бывшему президенту Украины Петру Порошенко в радость
любая, даже самая унизительная подачка из Вашингтона. На своей странице в
"Фейсбук" политик разразился восторженным комментарием по поводу
прибытия устаревших катеров в Одессу.
Списанные суда назвал "качественном
пополнением". "Два патрульных катера класса Island в рамках
американской военной помощи уже скоро станут в ряды украинских военно-морских
сил для охраны государственных границ", – заявил бывший президент.
Он выразил надежду, что новый глава государства Владимир
Зеленский продолжит привлекать иностранную военную помощь. "Приятно видеть
успешное завершение наших амбициозных договоренностей с американскими
союзниками", – добавил он.
Церемония передачи двух катеров Украине состоялась в
сентябре прошлого года в Балтиморе. На нее прибыл , находившийся
в то время с визитом в США.
Катера класса Island использовались береговой охраной
США. Всего было выпущено 49 таких судов. Они вооружены 25-миллиметровой пушкой
и двумя пулеметами. Переданные Украины катера были построены в 1988 году. Ранее
два таких судна были переданы Грузии.