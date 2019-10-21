Соединенные Штаты доставили в Одессу два патрульных катера, списанные из американского флота. Передача украинским ВМС ненужного старья – очередное унижение Киева со стороны Вашингтона. Но бывший президент Петр Порошенко так не считает.

Соединенные Штаты доставили в Одессу два патрульных катера, списанные из американского флота. Передача украинским ВМС ненужного старья – очередное унижение Киева со стороны Вашингтона. Но бывший президент Петр Порошенко так не считает.Списанную военную технику американцы, как правило, передаютв беднейшие, но лояльные им государства третьего мира. Судя по всему, именнотакой страной Соединенные Штаты считают современную Украину.Но бывшему президенту Украины Петру Порошенко в радостьлюбая, даже самая унизительная подачка из Вашингтона. На своей странице в"Фейсбук" политик разразился восторженным комментарием по поводуприбытия устаревших катеров в Одессу.Списанные суда назвал "качественномпополнением". "Два патрульных катера класса Island в рамкахамериканской военной помощи уже скоро станут в ряды украинских военно-морскихсил для охраны государственных границ", – заявил бывший президент.Он выразил надежду, что новый глава государства ВладимирЗеленский продолжит привлекать иностранную военную помощь. "Приятно видетьуспешное завершение наших амбициозных договоренностей с американскимисоюзниками", – добавил он.Церемония передачи двух катеров Украине состоялась всентябре прошлого года в Балтиморе. На нее прибыл , находившийсяв то время с визитом в США.Катера класса Island использовались береговой охранойСША. Всего было выпущено 49 таких судов. Они вооружены 25-миллиметровой пушкойи двумя пулеметами. Переданные Украины катера были построены в 1988 году. Ранеедва таких судна были переданы Грузии.