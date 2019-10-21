Певица Юлия Ковальчук поделилась новой фотографией на своей странице в социальной сети Instagram. Вот только фолловеры не одобрили новый имидж исполнительницы.

Певица Юлия Ковальчук поделилась новой фотографией на своей странице в социальной сети Instagram. Вот только фолловеры не одобрили новый имидж исполнительницы.На снимке артистка запечатлена с ярко-красными губами. Волосы она уложила локонами, от чего шевелюра стала выглядеть очень объемно."Решила для работы в Сочи добавить немного красок)) 💋💋💋", – подписала пост светская львица.Поклонники экстравагантный образ знаменитости явно не оценили, сообщает . "Страшна😂", "Переборщили с губами, может неудачное фото😢", "Вы очень красивая женщина, но этот макияж вам прибавляет возраст", "Уберите, честно, вам не идет!", "Лошадь!😱😱", "Ужас!", "И крашеная страшная, и некрашеная тоже!", "Зачем больше губы-то нарисовала, ведь как Фекла!", – негодовали злопыхатели."Это же кошмар, что вы с собой сделали?!", – написал шокированный критик.Но верная армия поклонников встали грудью за любимую исполнительницу. "Люди , что ж вы злые то такие, е-мое... Губы накрасить нельзя, уже приплели что только можно, идиотизм 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️", – упрекнула хейтеров фанатка.19 Окт 2019 в 8:31 PDTКроме того, нашлись те, кому пришелся по душе внешний вид Ковальчук и они поспешили оставить под фото комплименты, чтобы порадовать звезду. "Юлия, вы очаровательная😊😊😊 Губы – супер👍👍👍🌺🌺🌺", "Какая красивая женщина!😍❤️👍", Глаза – красивущие🌹", – восторгались пользователи Сети.