В минувшее воскресенье, 20 октября, в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. На пересечении улицы Десантников и дублера Петергофского шоссе маршрутка врезалась в трамвай, после чего ..

В минувшее воскресенье, 20 октября, в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. На пересечении улицы Десантников и дублера Петергофского шоссе маршрутка врезалась в трамвай, после чего опрокинулась на бок, передает .В результате ДТП пострадали 16 человек, 15 из них госпитализировали. По предварительной информации, виновником аварии мог быть водитель маршрутки. Как утверждают очевидцы, он ехал на запрещающий сигнал светофора, сообщает .