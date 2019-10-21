В минувшее воскресенье, 20 октября, в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. На пересечении улицы Десантников и дублера Петергофского шоссе маршрутка врезалась в трамвай, после чего ..
В минувшее воскресенье, 20 октября, в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. На пересечении улицы Десантников и дублера Петергофского шоссе маршрутка врезалась в трамвай, после чего опрокинулась на бок, передает .
В результате ДТП пострадали 16 человек, 15 из них госпитализировали. По предварительной информации, виновником аварии мог быть водитель маршрутки. Как утверждают очевидцы, он ехал на запрещающий сигнал светофора, сообщает .