Глава Боливии Эво Моралес лидирует на президентских выборах с рекордно низкими 45,71%, но не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре. У его главного соперника 37,84%. Пока подсчитано чуть более 80% голосов.

Глава Боливии Эво Моралес лидирует на президентских выборах с рекордно низкими 45,71%, но не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре. У его главного соперника 37,84%. Пока подсчитано чуть более 80% голосов.Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%. Если никто из претендентов не добьется этого результата, второй тур голосования пройдет 15 декабря, сообщает ТАСС.На высший государственный пост претендуют девять кандидатов. Основная борьба развернулась между нынешним президентом Эво Моралесом и бывшим главой государства Карлосом Месой, который был у власти с 2003 по 2005 годы.В 2005 году Меса в отставку подал сам; его к этому вынудили массовые акции протеста. Он даже был вынужден покинуть свой дворец после того, как тысячи манифестантов попытались взять резиденцию штурмом. Тогда протестующие выдвинули целый ряд требований, среди которых — национализация газового сектора. Люди были недовольны тем, что самая доходная отрасль экономики находится в частных руках.