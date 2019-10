Герцог Сассекский прокомментировал информацию о том, что между их с Меган Маркл семьей и принцем Уильямом с Кейт Миддлтон существует разлад. Принц Гарри заявил, что они с братом видятся реже, чем раньше.

ГерцогСассекский прокомментировал информацию о том, что между их с Меган Маркл семьейи принцем Уильямом с Кейт Миддлтон существует разлад. Принц Гарри заявил, что онис братом видятся реже, чем раньше.По словам монаршего наследника, большинствоисторий о конфликте с принцем Уильямом не имеют основания. Принц Гарри пояснил,что в данный момент они с братом определенно идут разными дорогами, но при этомвсегда будут поддерживать друг друга."Мы невидимся так часто, как раньше, из-за своей занятости, но я его очень люблю, абольшинство слухов создано из ничего",– поделился принц Гарри в интервью ITV. При этом он добавил, что в их отношениях с Уильямоместь как хорошие, так и плохие дни.Кроме того, принц Гарри рассказал о своемжелании переехать в Африку вместе с Меган Маркл и сыном Арчи. Он признался, что чувствует себя оченьуверенно на этом континенте.'As brothers you have good days, you have bad days'Prince Harry says the 'majority of stuff' written about his relationship with his brother William is 'created out of nothing' and adds: 'I love him dearly'— ITV News (@itvnews)