МЧС возобновило активные поиски в районе разрушенных дамб золотодобывающей артели в Красноярском крае. Число пострадавших увеличилось с 16 до 26 человек. Понедельник объявлен в регионе днем траура.

МЧС возобновило активные поиски в районе разрушенных дамб золотодобывающей артели в Красноярском крае. Число пострадавших увеличилось с 16 до 26 человек. Понедельник объявлен в регионе днем траура.Пока что операция идет только на земле, вопрос о применении авиации решается. Будут ли поиски вестись и с воздуха, зависит от погоды. Пока что по прогнозу ночью ударят морозы до минус 15, а затем потеплеет и ожидается мокрый снег.Понедельник в Красноярском крае — день траура по погибшим. При прорыве сразу нескольких дамб погибли 15 человек, пятеро до сих пор числятся в списках пропавших без вести. По последним данным, пострадали уже 26 человек.