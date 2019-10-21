Яна Рудковская побывала на концерте певицы Светланы Лободы. Светская
львица призналась, что во время выступления вокалистки испытала настоящий кайф.
Между тем пользователи Сети в искренность речей музыкального продюсера не
поверили.
Яна Рудковская побывала на концерте певицы Светланы Лободы. Светская
львица призналась, что во время выступления вокалистки испытала настоящий кайф.
Между тем пользователи Сети в искренность речей музыкального продюсера не
поверили.
В личном "Инстаграм" Яна Рудковская опубликовала видео с большого
сольника вокалистки Светланы Лободы. В кадре светская львица танцует в компании
более молодых подруг в ложе зрительного зала.
Под постом музыкальный продюсер пропела сладкие дифирамбы Светлане.
По словам Рудковской, так как Лобода не выступает никто.
"Сила Светы Лободы велика, друзья! Так танцевать, петь и
получать такой кайф я могу не у всех артистов на их концертах! Ее Магия создает
какую -то особую атмосферу и творит поистине чудеса! Вторую часть концерта
почти весь зал и танцевал и пел вместе с ней! Света, дорогая, спасибо что ты есть!
Это такой кайф бывать на твоих сольных концертах! И спасибо за вчерашний вечер!
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" -
написала светская львица.
После Яна Рудковская рассказала, что ее шестилетний сын Саша
Плющенко тоже восхищается Светланой Лободой. Как оказалось, мальчик был на
концерте и весь вечер снимал артистку на камеру мобильного. "Мама, ты что
знаешь все ее песни? Вот это да! Какая она – Крутая!" – процитировала отпрыска
Яна.
Отдельную благодарность светская львица выразила продюсеру
Лободы – Нателле Крапивиной. Рудковская отметила, что снимает шляпу перед профессионализмом
коллеги по цеху. После Яна пригласила Светлану и Нателлу на концерт своего подопечного – Димы Билана, написала где и когда тот будет петь.
Отметим, что в
комментариях некоторые подписчики усомнились в искренности знаменитости. Хвалебные
оды многим показались фальшивыми.
"Искусственно и
неестественно!!! Как три макаки друг перед другом", "Можно
увидеть ваши искренние фото и видео... так все постановочно…", "Как же вы себя любите, больше всех на
свете👏👏👏", "С каких пор такая любовь к Лободе? Продажный шоу бизнес в самом ярком проявлении, все так фальшиво", "Противно смотреть", "Яна Вам нужно открыть курсы по обучению
подхалимству, угодничество, неискренности, фальшиво STI", – отмечали фолловеры
.