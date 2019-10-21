Яна Рудковская побывала на концерте певицы Светланы Лободы. Светская львица призналась, что во время выступления вокалистки испытала настоящий кайф. Между тем пользователи Сети в искренность речей музыкального продюсера не поверили.

Яна Рудковская побывала на концерте певицы Светланы Лободы. Светскаяльвица призналась, что во время выступления вокалистки испытала настоящий кайф.Между тем пользователи Сети в искренность речей музыкального продюсера неповерили.В личном "Инстаграм" Яна Рудковская опубликовала видео с большогосольника вокалистки Светланы Лободы. В кадре светская львица танцует в компанииболее молодых подруг в ложе зрительного зала.Под постом музыкальный продюсер пропела сладкие дифирамбы Светлане.По словам Рудковской, так как Лобода не выступает никто."Сила Светы Лободы велика, друзья! Так танцевать, петь иполучать такой кайф я могу не у всех артистов на их концертах! Ее Магия создаеткакую -то особую атмосферу и творит поистине чудеса! Вторую часть концертапочти весь зал и танцевал и пел вместе с ней! Света, дорогая, спасибо что ты есть!Это такой кайф бывать на твоих сольных концертах! И спасибо за вчерашний вечер!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" -написала светская львица.После Яна Рудковская рассказала, что ее шестилетний сын СашаПлющенко тоже восхищается Светланой Лободой. Как оказалось, мальчик был наконцерте и весь вечер снимал артистку на камеру мобильного. "Мама, ты чтознаешь все ее песни? Вот это да! Какая она – Крутая!" – процитировала отпрыскаЯна.Отдельную благодарность светская львица выразила продюсеруЛободы – Нателле Крапивиной. Рудковская отметила, что снимает шляпу перед профессионализмомколлеги по цеху. После Яна пригласила Светлану и Нателлу на концерт своего подопечного – Димы Билана, написала где и когда тот будет петь.Отметим, что вкомментариях некоторые подписчики усомнились в искренности знаменитости. Хвалебныеоды многим показались фальшивыми."Искусственно инеестественно!!! Как три макаки друг перед другом", "Можноувидеть ваши искренние фото и видео... так все постановочно…", "Как же вы себя любите, больше всех насвете👏👏👏", "С каких пор такая любовь к Лободе? Продажный шоу бизнес в самом ярком проявлении, все так фальшиво", "Противно смотреть", "Яна Вам нужно открыть курсы по обучениюподхалимству, угодничество, неискренности, фальшиво STI", – отмечали фолловеры