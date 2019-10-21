14 октября целых трех американских шпионов сняли с электрички в Архангельской области близ секретного полигона российского Военно-морского флота у поселка Ненокса.

14 октября целых трех американских шпионов сняли с электрички в Архангельской области близ секретного полигона российского Военно-морского флота у поселка Ненокса. Как сообщают, все — бывшие морпехи, а ныне — высокопоставленные офицеры, сотрудники аппарата военного атташе посольства США в Москве. Поскольку дипломат, пойманный в запретной для него зоне, уже не дипломат, а шпион, то так и будем этих американцев называть. Все трое переоделись под местных — то ли грибники, то ли туристы, то ли просто безликие пассажиры: в любом случае цель — смешаться с толпой и слиться с ландшафтом.Секретный полигон — ровно тот, где минувшим летом у нас произошел взрыв. Тогда американцы много писали, что испытывалась новая российская гиперзвуковая ракета "Буревестник" с ядерной энергоустановкой. После аварии радиационный фон там действительно кратковременно скакнул — лишь на полчаса. Для человека и природы, по данным МЧС, воздействие было "ничтожным", но американцы возбудились не по-детски. Выждали паузу и решились на шпионскую вылазку.История вышла смешная, словно взятая из советского кино "Ошибка резидента". Но в кино резидент дает задание, как он думает, местному уголовнику — деклассированному элементу, у которого и то шевельнулось, что может загреметь за измену родине. А нынешние американские шпионы решились идти на дело сами, лично, да еще втроем.Вот эта троица, что вляпалась в историю. Их фото не найти, но известны должности, звания и имена. Военный атташе при посольстве США полковник Д.С.Данн, военно-морской атташе при посольстве США в Москве капитан первого ранга Уитситт Уильям Кертис, атташе при посольстве США — воинское звание в сообщениях не упоминается — Арриола Джерри Энтони. Во-первых, непрофессионально, как комментируют знающие люди. Во-вторых, говорит о том, что у американской разведки в России явная нехватка агентов из местных, — многое приходится делать самим.Смешно своей нарочитой наивностью было объяснение пресс-службы посольства США в Москве. Пресс-секретарь Ребекка Росс заявила, что дипломаты отправились в путешествие, чтобы "лучше понять Россию". Понимаю, Архангельск – отличное место для этого. Пару лет назад мы с семьей тоже там путешествовали. Но тогда от Архангельска дипломатам нужно было бы ехать не на северо-запад в сторону секретного полигона, а ровно в противоположном направлении — на юго-восток — в сторону родины Ломоносова Холмогор. Это если лучше понять Россию. Живописное место и прекрасный музей.Опять же из Архангельска можно было бы улететь на Соловки. Тоже отличный адрес, чтобы понять Россию. Троица же, замаскировавшись под местных и, меняя электрички, словно путая следы, забрела в итоге на запретную для иностранцев территорию. К слову, такие территории есть и в США. Это нормально. Ненормально пытаться оказаться там тайно.И что теперь? Вышлют этих шпионящих дипломатов из России? Похоже, нет. В МИД уже над ними посмеялись, отправили в Штаты ноту протеста. А высылать уже и как-то скучно. Да и ничего не даст, ведь приедут вместо них все равно такие же. Или даже умнее найдут. Высылают же дипломатов, как правило, тогда, когда нужно намеренно испортить отношения. Россия не хочет. Да и куда уж хуже?..