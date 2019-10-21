В Сочи 24 октября состоится саммит Россия – Африка, на который приглашены лидеры африканских государств и руководители ведущих региональных объединений. Владимир Путин назвал это событие беспрецедентным и знаковым.

В Сочи 24 октября состоится саммит Россия – Африка, на который приглашены лидеры африканских государств и руководители ведущих региональных объединений. Владимир Путин назвал это событие беспрецедентным и знаковым.Российский лидер напомнил, что Россию и африканские государства связывают давние дружеские отношения в разных сферах – политике, экономике, культуре, образовании. Россия участвовала в освобождении африканского континента от колониализма, расизма и апартеида. Советские, а потом и российские специалисты развивали местную инфраструктуру, строили предприятия и дороги, а многие африканские специалисты получали профессиональное образование в российских вузах.Развитие взаимовыгодных связей с африканскими странами – один из внешнеполитических приоритетов.В интервью ТАСС Владимир Путин подчеркнул: Россия продолжит помогать странам Африки, как кредитами, предоставляемыми по рыночным правилам, так и гуманитарной помощью."Мы и сегодня продолжаем оказывать государствам Африки финансовую поддержку. Но если раньше такие решения принимались преимущественно по политическим соображениям, то теперь — в рамках гуманитарного содействия".При этом Россия не требует в обмен на поддержку каких-то кабальных условий. Более того, РФ и страны Африки настроены на снижение доли доллара и перехода на другие валюты во взаимных расчетах.Путин надеется, что предстоящий саммит станет отличной возможностью по расширению сотрудничества РФ с африканскими странами."Уверен, что саммит пройдет успешно, ведь для этого есть все необходимые предпосылки".Президент поднял вопрос долговых обязательств африканских стран. В настоящее время Москва старается найти альтернативные варианты урегулирования этого вопроса.Путин напомнил, что в конце 90-х годов Россия списала африканским странам советские долги на сумму в 20 миллиардов долларов."Это был не только акт великодушия, но и проявление прагматизма, ведь многие из африканских государств были не в состоянии оплачивать проценты по этим кредитам. Поэтому мы сочли оптимальным для всех вариантом начать сотрудничество с чистого листа".Сейчас, по словам российского лидера, в отношении долгов "применяются другие схемы". Например, программа "долг в обмен на развитие", по которой реализуются межправительственные соглашения с Мадагаскаром, Мозамбиком и Танзанией. По этой же схеме планируется решить вопрос с долгом Эфиопии (163,6 миллиона долларов).Кроме политических и экономических вопросов, Россия активно помогает африканским странам в развитии здравоохранения."Мы также помогаем африканским друзьям в развитии сферы здравоохранения. Ведь опасные инфекционные заболевания не знают границ".Россия активно помогает странам африканского континента бороться с бедностью, опасными болезнями и другими рисками, потому что это полностью отвечает национальным интересам, подчеркнул президент.Кроме того, Россия продолжит курс на расширение сотрудничества со странами Африки в области борьбы с терроризмом и другими угрозами безопасности."Вооруженные силы и органы правопорядка ряда африканских стран не способны в одиночку противодействовать боевикам и нуждаются в существенной помощи".Во многих районах Африки не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, продолжаются острые политические и социально-экономические кризисы, а также высокую активность проявляют многочисленные террористические организации, включая ИГИЛ (запрещена на территории РФ), "Аль-Каиду" (запрещена на территории РФ) и другие.