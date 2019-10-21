В подмосковной Балашихе водитель Subaru спровоцировал массовую аварию. Автомобилист влетел в грузовик, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Toyota Land Cruiser. От сильного ..

В подмосковной Балашихе водитель Subaru спровоцировал массовую аварию. Автомобилист влетел в грузовик, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Toyota Land Cruiser.От сильного удара автомобиль Subaru загорелся. Прохожие помогли потушить пожар до приезда спасателей. В результате ДТП жертв нет.На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает .