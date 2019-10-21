Министр обороны Сергей Шойгу озвучил настоящие причины, которые, по его мнению, заставили США выйти из ДРСМД. Также он обратил внимание на то, что американская сторона в целом разрушает системы безопасности.

Министр обороны Сергей Шойгу озвучил настоящие причины, которые, по его мнению, заставили США выйти из ДРСМД. Также он обратил внимание на то, что американская сторона в целом разрушает системы безопасности.Когда Вашингтон в одностороннем порядке выходил из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в качестве причины он называл подозрения в том, что Москва якобы не выполняет свою часть сделки. Никаких реальных оснований для такого вывода у американской стороны не было.Уже тогда эксперты подчеркивали, что разрыв соглашения произошел по политическим причинам. С тем, что США поступили так с прицелом на будущее, согласен и министр обороны России Сергей Шойгу. "Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из ДРСМД, – это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации", – цитирует "" главу российского военного ведомства.Сергей Шойгу напомнил, что готовиться к нарушению ДРСМД США начали задолго до того, как стали озвучивать эти мысли и обвинять в аналогичном поведении Россию. "Они создавали ударные беспилотные летательные аппараты, использовали в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности, развертывали в Европе пусковые установки Мк-41, изначально разработанные для пуска крылатых ракет "Томагавк", – подчеркнул глава Минобороны России.Материал дополняется.