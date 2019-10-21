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<a href="https://33live.ru/novosti/21-10-2019-raspolnevshego-malaxova-snyali-s-drugoj-zhenshhinoj.html" target="_blank">Располневшего Малахова сняли с другой женщиной</a> - Андрей Малахов считается образцовым семьянином. Однако недавно скандально известного ведущего сфотографировали с не менее известной в отечественном шоу-бизнесе дамой.