18 октября в Москве, в храме Христа Спасителя, открылся уже 23-й по счету Всемирный русский народный собор. Пленарное заседание возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

18 октября в Москве, в храме Христа Спасителя, открылся уже 23-й по счету Всемирный русский народный собор. Пленарное заседание возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Тема: "Народосбережение — настоящее и будущее России". Понятно, что параллельно одной из центральных тем на Соборе была позиция Элладской Православной Церкви в отношении раскольников на Украине.Как сохранить узы — не только семейные, но и те, что связывают целые народ, как уберечь страну от вызовов — внутренних и внешних — обсуждали в храме Христа Спасителя, кафедральном соборе Русской Православной Церкви. Сплотиться вокруг традиционных христианских ценностей призывает Патриарх Московский и всея Руси, но в его словах звучит набат: появилась реальная угроза единству православия."Мы обладаем определенной достоверной информацией, что все то, что происходит сейчас в мировом православии, — это не случайность, это не просто прихоть одного какого-то религиозного деятеля, который умом помрачился. Это реализация совершенно конкретного плана, который преследует две цели: во-первых, оторвать Россию от греческого мира, а греческий мир — от России", — заявил Патриарх Кирилл.Церковный раскол, который начался с Украины, растет и ширится, и вот уже Элладская Церковь, вернее ее отдельные иерархи, будто бы вопреки всем канонам готовы признать существование новой украинской псевдоцерковной структуры.Витиеватые формулировки греческого Архиерейского собора и нарушения — решение должно быть принято единогласно, а голосовала лишь треть всех митрополитов. Это позволило Синоду Русской Православной Церкви пока ограничиться предупреждением."Если кто-то признает раскольников, как это сделал Константинопольский Патриарх, то он сам разрывает живую ткань Церкви, он сам выходит из этого общения. Соответственно, если кто-то из иерархов Элладской Церкви или даже ее Предстоятель примут такое решение, тогда соответствующие шаги последуют", — подчеркнул Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ.Стены афонских монастырей впервые за тысячелетие украшены граффити, в которых на греческом Вселенского Патриарха Варфоломея называют антихристом. А сам он спешит совершить с элладским Предстоятелем совместное богослужение в Салониках.Это главный показатель признания — поминание на литургии имени главы украинских еретиков. Но архиепископ Афинский Иероним молчит, заметили все православные богословы."Предстоятель Церкви Элладской при этом присутствовал, но молчал. И никак не комментировал. Если он сам перейдет к активным действиям, к поминовению имени главы раскольников, тогда, конечно, канонические выводы станут неизбежными", — отметил Николай Балашов, заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.Больше десяти элладских митрополитов — среди них — авторитетные (Серафим Кифирский и Серафим Пирейский) — категорически против признания еретиков."К нам обращаются с просьбами устоять, не дрогнуть, продолжить эту независимую линию сохранения единства мирового православия, а главное — сохранение духовной независимости Русской Православной Церкви от всех этих центров мирового влияния", — сказал Патриарх Кирилл.На фото — посол США в Афинах Джеффри Пайетт. Он, кстати, раньше занимал такой же пост в Киеве. Пайетт зачастил к архиепископу Эллады."Отмечается необыкновенно высокая активность американского внешнеполитического ведомства в этой, казалось бы, далекой от него церковной православной сфере. Вот и государственный секретарь, который ранее от лица правительства Соединенных Штатов приветствовал так называемую автокефалию Православной Церкви на Украине и неоднократно заявлял официальную позицию Госдепа по этому поводу, за неделю до архиерейского Собора греческих епископов приезжал в Афины, имел важные встречи", — рассказал Николай Балашов.Укреплять Россию нужно и изнутри. Основная тема Всемирного русского народного собора – народосбережение, иначе говоря, демография."Неблагополучная демографическая обстановка тормозит экономический рост России, угрожает социальным гарантиям старшего поколения. А в случае дальнейшего ухудшения чревата утратой территорий и распадом государства. И это не страшилка. Это прогноз, который делают люди, способные использовать в том числе и методы научного прогнозирования", — заметил Патриарх Кирилл.Церковь готова помогать государству для улучшения обстановки, тем более что важнейшие шаги власти уже предпринимают. На Соборе разработана стратегия до 2050 года, и если она будет реализована — с участием всех государственных институтов и всех конфессий — через 30 лет население России вырастет до 160 миллионов человек.