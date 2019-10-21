В Белом доме уверяют, что ситуация находится под контролем

Во исполнение указа президента РФ Владимира Путина, до конца октября в нашумевшей больнице в городе Струнино закончится ремонт всех корпусов и зданий. Завершение капитального ремонта в главном здании струнинской больницы ожидается до 15 декабря.Главный врач Александровской районной больницы Александр Обидин постоянно посещает медучреждение, где встречается с инициативной группой граждан, обсуждая и наблюдая вместе с ними за ходом ремонта. В Белом доме уверяют, что ситуация находится у них под контролем:«Первичная и скорая медико-санитарная помощь оказывается жителям Струнино в полном объёме. Получен новый автомобиль скорой помощи, три бригады медиков на трёх автомобилях полностью покрывают потребности этой местности. Терапевтическое и неврологическое отделения работают на территории больничного городка, до завершения ремонтных работ закрыто только офтальмологическое отделение», - сообщила пресс-секретарь администрации Владимирской области Ольга Петрова.Для Струнинской городской больницы суммарно приобрели оборудования на сумму более 43 млн рублей. Только аппаратура для физиотерапии обошлась дороже, чем в 200 тысяч рублей. Теперь там будут аппараты УВЧ-терапии, для дарсонвализации и ультразвуковой терапии СГБ.Напомним, Струнино прогремело на всю страну после того, как местные жители пожаловались Президенту России Владимиру Путину на местную больницу и качество, оказываемых в ней медицинских услуг. Тогда, на прямой линии с президентом, Путин поручил губернатору Владимирской области сделать реконструкцию зданий районной больницы и детской поликлиники, а также оснастить современным медицинским оборудованием.