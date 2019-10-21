Сигнал тревога на пульт вневедомственной охраны поступил из магазина «Магнит», расположенного в микрорайоне Лесной.

Во Владимире вор-рецидивист пытался ограбить супермаркет. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, сигнал "тревога" на пульт вневедомственной охраны поступил из магазина «Магнит», расположенного в микрорайоне Лесной. Прибывшие росгвардейцы обнаружили разбитое стекло в витрине магазина, также при осмотре прилегающей территории был замечен отъезжающий автомобиль ИЖ «Ода», за рулем которого находился подозрительный мужчина. Проехав несколько метров, он бросил автомобиль и попытался скрыться, но был задержан. Входе беседы он пояснил, что хотел похитить кассовый аппарат. Также полицейские установили, что автомобиль был угнан, а задержанный, ранее судимый за подобные преступления, с 2017 года находился в розыске. Возбуждено уголовное дело.