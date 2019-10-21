Каждая десятая компания в России планирует
сократить штат. Массовые увольнения грядут в 2020 году.
<a href="https://33live.ru/novosti/21-10-2019-rossiyan-zhdut-massovye-uvolneniya.html" target="_blank">Россиян ждут массовые увольнения</a> - Каждая десятая компания в России планирует
сократить штат. Массовые увольнения грядут в 2020 году.
[url=https://33live.ru/novosti/21-10-2019-rossiyan-zhdut-massovye-uvolneniya.html]Россиян ждут массовые увольнения[/url] - Каждая десятая компания в России планирует
сократить штат. Массовые увольнения грядут в 2020 году.