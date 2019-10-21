На Бали задержали гражданку России за контрабанду наркотиков. Законодательство Индонезии классифицирует подобное деяние как тяжкое преступление. Таким образом, девушке грозит смертная ..

На Бали задержали гражданку России за контрабанду наркотиков. ЗаконодательствоИндонезииклассифицирует подобное деяние как тяжкое преступление.Таким образом, девушке грозит смертная казнь. По данным издания "Говорит Москва", всего по делу проходят четверо иностранцев, в том числе двое подданных Таиланда и француз. Подробности задержания людей не приводятся.