Пока она вышла из квартиры, он стащил карточки из её кошелька

В Александровском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в краже 150 тысяч рублей со счёта знакомой, сообщают в УМВД России по Владимирской области.В конце сентября в полицию обратилась 46-летняя жительница города Струнино, заявившая о пропаже 150 тысяч рублей со своего счёта в банке. Полицейские по подозрению в преступлении задержали сантехника, который накануне приходил к потерпевшей.Задержанный признал свою вину, пояснив, что, когда хозяйка выходила из квартиры, он стащил из её кошелька банковскую карту и, уйдя с вызова, сначала оплачивал ей свои покупки, а затем обналичил оставшуюся сумму.Полиция по Александровскому району завела на задержанного уголовное дело за кражу.