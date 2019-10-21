Сложно не заметить, как преобразился Евгений Петросян после развода. Конечно, виновницей таких перемен стала его молодая любовница Татьяна Брухунова.

Сложно не заметить, как преобразился Евгений Петросян после развода. Конечно, виновницей таких перемен стала его молодая любовница Татьяна Брухунова.Недавно сатирик стал гостем на программе "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ. В эфире он рассказал, что с недавних пор начал активно ходить в спортзал. По его словам, он занимается минимум трижды в неделю."Я считаю, что мы отдохнем на том свете, поэтому часто хожу в спортзал", – поведал Петросян.Поклонники считают, что такое благотворное влияние на Евгения оказывает его молодая спутница. Сама Татьяна в фитнес-центры не ходит, зато проводит много времени у косметологов.Напомним, по слухам именно из-за новой пассии, которая младше его на 44 года, комик ушел от Елены Степаненко. Обиженная бывшая жена решила напоследок отомстить мужу-предателю. Она наотрез отказалась пускать его в их общий дом, где у Петросяна собрана огромная антикварная коллекция. Кроме того, все счета Евгения арестованы до официального судебного решения в отношении развода с экс-супругой.20 Окт 2019 в 6:57 PDTНесмотря на финансовые сложности, сатирик продолжает баловать любимую Татьяну. Недавно он свозил ее в Париж, где они вместе отметили день рождения звезды. А новую сумку Брухуновой от испанского бренда Loewe эксперт оценила в 195 тысяч рублей, сообщает.