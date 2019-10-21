Новая встреча с героями авантюрного века возвращает в эпоху, когда судьба государства зависела от решений императрицы.

Сегодня на канале "Россия" стартует новый эпизод киносаги о самой яркой и независимой российской императрице Екатерине II.Блестящий кастинг, интригующий и правдивый сюжет, роскошные интерьеры дворцов, богатство деталей и костюмов – все для того, чтобы история схватки Екатерины с самозванцами увлекла настоящей страстью и красотой.Новая встреча с героями авантюрного века возвращает в эпоху, когда судьба государства зависела от решений императрицы. Россия завоевала статус великой державы – и едва не погибла. Екатерина стала Великой – и едва не потеряла престол.Зритель окажется в 1774 году. Война с Турцией, появление самозванки-княжны Таракановой, крестьянское восстание Емельяна Пугачева и опасность, которая зреет в самом дворце, - заговор, в котором принимают участие самые близкие императрице люди: соперником в битве за трон может стать ее собственный сын, невестка, бывший фаворит. Но могущественной императрице так хочется отвлечься от великих дел и обрести семейное счастье. Сумеет ли Екатерина простить своего возлюбленного – или ее сердце ожесточилось, и она будет мстить?Отметим, что съемки фильма проходили в исторических интерьерах. На экране можно будет увидеть красоты Кускова, Крутицкого подворья, Гатчины, Царского Села, и суровость Петропавловской крепости. Два первых сезона вызвали большой интерес у зрителей. Сериал награжден премиями «ТЭФИ» и «Золотой орел», Сага о любви и власти русской императрицы переведена на 20 языков, права на показ куплены в 104 странах.