Первая часть зонального этапа межрегионального молодёжного форума состоится в Коврове

21 октября во Владимире, в областном Дворце культуры и искусства, откроется Межрегиональный молодёжный форум «ДоброСаммит». В рамках открытия форума состоится презентация региональных координационных добровольческих штабов по направлениям «Волонтёры Победы», «Серебряное добровольчество», «Юный доброволец», «Культурное добровольчество», «Поисково-спасательные добровольческие отряды» и «Волонтёры-медики». В ходе концерта с участием творческих коллективов и молодёжных объединений состоится передача «Символа Добра» главе города Коврова, где пройдёт первая часть зонального этапа «ДоброСаммита»."Радио России-Владимир"