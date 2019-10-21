США намерены в ближайшее время установить на корабле военно-морских сил первый боевой лазерный комплекс.

США намерены в ближайшее время установить на корабле военно-морских сил первый боевой лазерный комплекс.По данным портал Drive, лазерный комплекс доставили на базу ВМС США в Сан-Диего; его установят на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27).Сообщается, что мощность луча такова, что позволит с повышенной эффективностью поражать небольшие суда и беспилотные летающие аппараты, сообщает РИА НовостиСам USS Portland был заложен в августе 2013 года; введен в эксплуатация в апреле прошлого года. На борту судна могут размещаться до 800 морских пехотинцев, а также боевые машины-амфибии.Тем временем в декабре 2019 года боевые лазеры (комплекс "Пересвет") должны встать на боевое дежурство и в российской армии. Как заявил в мае этого года президент РФ Владимир Путин, тип оружия, который раньше встречался только в фантастических рассказах, теперь создан на практике. Он подчеркнул, что такие виды оружия в ближайшие десятилетия и даже на весь XXI век будут определять боевой потенциал российской армии и флота.