Наталья Водянова вместе с детьми приехала в Сочи. Там ее старший сын Лукас спрыгнул с высоты.
<a href="https://33live.ru/novosti/21-10-2019-syn-krasavchik-natali-vodyanovoj-upal-v-propast.html" target="_blank">Сын-красавчик Натальи Водяновой упал в пропасть</a> - Наталья Водянова вместе с детьми приехала в Сочи. Там ее старший сын Лукас спрыгнул с высоты.
[url=https://33live.ru/novosti/21-10-2019-syn-krasavchik-natali-vodyanovoj-upal-v-propast.html]Сын-красавчик Натальи Водяновой упал в пропасть[/url] - Наталья Водянова вместе с детьми приехала в Сочи. Там ее старший сын Лукас спрыгнул с высоты.