Таксист не уступил дорогу легковушке

На перекрёстке между ул. Большая Московская и ул. Гагарина вечером 19 октября столкнулись два легковых автомобиля. От удара обе машины вылетели с проезжей части на тротуар.По информации ГИБДД по Владимирской области, Лансер на зелёный свет ехал в сторону Золотых Ворот, как со стороны ресторана «Панорама» на дорогу выскочил таксист. От столкновения обе машины выбросило с проезжей части на тротуар. В ведомстве также добавили, что никто сильно не пострадал, хотя на месте работали медики.Обстоятельства происшествия выясняются.