Народная артистка РСФСР Валентина Талызина была экстренно доставлена в столичную больницу. По предварительным данным, у нее случился приступ микроинсульта. Медики оценивают состояние ..

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина была экстренно доставлена в столичную больницу. По предварительным данным, у нее случился приступ микроинсульта.Медики оценивают состояние 84-летней актрисы как средней степени тяжести. В скором времени Валентину Талызину переведут в реабилитационный центр, передает РЕН ТВ.