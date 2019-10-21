Жена бизнесмена Бари
Алибасова-младшего Виолетта Гришина
решилась на первое откровенное интервью. Молодая женщина пришла в студию программы На
самом деле, чтобы посмотреть в глаза супругу и рассказать о том, как жестоко
он поступал с ней.
Жена бизнесмена Бари
Алибасова-младшего Виолетта Гришина
решилась на первое откровенное интервью. Молодая женщина пришла в студию программы "На
самом деле", чтобы посмотреть в глаза супругу и рассказать о том, как жестоко
он поступал с ней.
Виолетта Гришина рассказала, что Бари Алибасов-младший избивал
ее, когда она носила под сердцем их общую дочь. "Он слетел с катушек. Он меня потряс, он меня ударил, он меня
придушил. На седьмом месяце я могла потерять ребенка, я лежала в больнице", -
вспоминает произошедшее в студии "На самом деле" супруга бизнесмена.
Также Виолетта поведала, что Бари-младший постоянно ей
изменял. Даже Новый год Алибасов предпочел встречать не с женой, которая
вот-вот должна родить, а с любовницей.
"Я поймала их на
измене в постели. Естественно, когда я это увидела, у меня отнялись ноги. Меня
кесарили", – поделилась Виолетта Гришина.
После выяснилось, что Алибасов не участвует в жизни своей
дочери от Гришиной – Амелии. Бизнесмен оказывает семье весьма скромную финансовую
помощь. Из-за этого Виолетте пришлось досрочно выйти из декретного отпуска и
пойти работать.
Ко всеобщему ужасу Бари Алибасов, который тоже присутствовал
в студии "На самом деле", ничего не отрицал. Более того, бизнесмен не считал себя
виноватым.
"Не надо на меня вешать ярлык изменника, потому что я о
возможности измен со всеми договариваюсь, а хорошо это или плохо – мне пофигу.
Она получила кесарево, потому что как дура. Она, доказывая папе и маме, что она не
дура, пошла снимать, как я занимаюсь сексом", – высказался бизнесмен.
6 Янв 2018 в 3:15 PST
Гришина потребовала у Алибасова развод и попросила отказаться
от родительских прав на Амелию. В ответ бизнесмен заявил, что не считает девочку
своим ребенком.
За происходящим в студии за кулисами
наблюдал родной брат Виолетты Илья Гришин. Мужчина приехал на шоу, чтобы
поддержать родственницу. Увидев, как его близкого человека унижают в телеэфире,
Илья не выдержал.
Появившись на съемочной площадке, он набросился на Алибасова.
Гришин несколько раз ударил свояка по голове кулаком. "Ты просто тварь, Бари!"
– кричал брат Виолетты. Илью успокоил появившийся охранник.
Интересно, что Бари Алибасов-младший, который любит распускать руки общаясь с женщинами,
Илье Гришину сдачи так и не дал.
Бизнесмен беспомощно закрывал руками голову.
"Поддерживаю, вот Виолетта теперь мы квиты. Оплеуха, которую
я тебе долбанул на Новый год, за то, что ты сказала, что я больше не увижу
ребенка, теперь твой брат долбанул меня по голове. Чтобы больше вопросов, о том,
что я бью женщин, не было", – заявил Бари Алибасов в студии программы