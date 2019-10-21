Жена бизнесмена Бари Алибасова-младшего Виолетта Гришина решилась на первое откровенное интервью. Молодая женщина пришла в студию программы На самом деле, чтобы посмотреть в глаза супругу и рассказать о том, как жестоко он поступал с ней.

Жена бизнесмена БариАлибасова-младшего Виолетта Гришинарешилась на первое откровенное интервью. Молодая женщина пришла в студию программы "Насамом деле", чтобы посмотреть в глаза супругу и рассказать о том, как жестокоон поступал с ней.Виолетта Гришина рассказала, что Бари Алибасов-младший избивалее, когда она носила под сердцем их общую дочь. "Он слетел с катушек. Он меня потряс, он меня ударил, он меняпридушил. На седьмом месяце я могла потерять ребенка, я лежала в больнице", -вспоминает произошедшее в студии "На самом деле" супруга бизнесмена.Также Виолетта поведала, что Бари-младший постоянно ейизменял. Даже Новый год Алибасов предпочел встречать не с женой, котораявот-вот должна родить, а с любовницей."Я поймала их наизмене в постели. Естественно, когда я это увидела, у меня отнялись ноги. Менякесарили", – поделилась Виолетта Гришина.После выяснилось, что Алибасов не участвует в жизни своейдочери от Гришиной – Амелии. Бизнесмен оказывает семье весьма скромную финансовуюпомощь. Из-за этого Виолетте пришлось досрочно выйти из декретного отпуска ипойти работать.Ко всеобщему ужасу Бари Алибасов, который тоже присутствовалв студии "На самом деле", ничего не отрицал. Более того, бизнесмен не считал себявиноватым."Не надо на меня вешать ярлык изменника, потому что я овозможности измен со всеми договариваюсь, а хорошо это или плохо – мне пофигу.Она получила кесарево, потому что как дура. Она, доказывая папе и маме, что она недура, пошла снимать, как я занимаюсь сексом", – высказался бизнесмен.6 Янв 2018 в 3:15 PSTГришина потребовала у Алибасова развод и попросила отказатьсяот родительских прав на Амелию. В ответ бизнесмен заявил, что не считает девочкусвоим ребенком.За происходящим в студии за кулисаминаблюдал родной брат Виолетты Илья Гришин. Мужчина приехал на шоу, чтобыподдержать родственницу. Увидев, как его близкого человека унижают в телеэфире,Илья не выдержал.Появившись на съемочной площадке, он набросился на Алибасова.Гришин несколько раз ударил свояка по голове кулаком. "Ты просто тварь, Бари!"– кричал брат Виолетты. Илью успокоил появившийся охранник.Интересно, что Бари Алибасов-младший, который любит распускать руки общаясь с женщинами,Илье Гришину сдачи так и не дал.Бизнесмен беспомощно закрывал руками голову."Поддерживаю, вот Виолетта теперь мы квиты. Оплеуха, которуюя тебе долбанул на Новый год, за то, что ты сказала, что я больше не увижуребенка, теперь твой брат долбанул меня по голове. Чтобы больше вопросов, о том,что я бью женщин, не было", – заявил Бари Алибасов в студии программы