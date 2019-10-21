Плохое состояние пожарных водоёмов в Суздальском районе выявилось на тушении крупного пожара в селе Лемешки Суздальского района.

Плохое состояние пожарных водоёмов в Суздальском районе выявилось на тушении крупного пожара в селе Лемешки Суздальского района, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Напомним, пожар в доме №37 по улице Зеленой в Лемешках произошел в минувшее воскресенье около час дня. Общая площадь пожара составила 156 кв. м. Сгорела пристройка и кровля дома, комнаты и перекрытия удалось спасти от огня. Пострадавших, к счастью, нет. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС столкнулись с проблемой невозможности забора воды из ближайших трёх водоёмов. Два из них были сильно замусорены, у третьего отсутствовала разворотная площадка для пожарной техники, и автоцистерна не смогла подъехать. Водоснабжение осуществлялось через ближайший пожарный гидрант, который находился в 2,5 километрах от места пожара, в посёлке Оргтруд. По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении. В адрес администрации муниципального образования Боголюбовское направлено предостережение о необходимости устранения нарушений.В настоящее время устанавливаются причины пожара, привлечена испытательная пожарная лаборатория МЧС. Предварительные причины пожара – короткое замыкание или поджог.