Белград празднует 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Российскую делегацию на торжествах в Сербии возглавляет премьер Дмитрий Медведев.

Белград празднует 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Российскую делегацию на торжествах в Сербии возглавляет премьер Дмитрий Медведев. У братских народов России и Сербии вековые симпатии, а в XXI веке это еще и масштабное экономическое сотрудничество.Юбилей освобождения Белграда Сербия и Россия всегда отмечают вместе. Потому что и воевали вместе. В октябре 1944-го. С 75-й годовщиной братьев-сербов поздравляет Дмитрий Медведев. Вот они с президентом Александром Вучичем на параде.Пять лет назад — в 70-летний юбилей освобождения — парад проходил прямо в городе, на бульваре Николы Теслы. Но за эти годы сербская армия окрепла. Получила новое вооружение. На столичной улице уже не помещается. Парад перенесли на аэродром.В прошлом году Россия поставила Сербии шесть истребителей МиГ-29. Вот они в небе над столицей. В этом году в рамках военно-технической помощи Сербия получила 10 бронемашин и транспортные вертолеты Ми-17. В планах — поставка еще 50 единиц бронетехники и четырех боевых вертолетов Ми-35М."Спасибо вам, дорогие друзья, за ваше вооружение, которого у нас с каждым днем все больше и которое все современнее. Сербия продолжит защищать свою традицию свободы, мы сумеем сами защитить свое небо, свою землю и своих людей", — отметил Александр Вучич.На то она и братская любовь, чтобы стоять друг за друга. Это — основной посыл выступления Медведева в сербском парламенте. Народная скупщина Сербии — главный законодательный орган страны. Дмитрий Медведев стал первым иностранным государственным деятелем, который выступил перед ее депутатами. Было это ровно 10 лет назад. Сегодня он снова выступает здесь. Говорит о верности братским отношениям, важности сохранения исторической правды"В ряде европейских государств, к сожалению, сегодня сносят памятники солдатам, которые освободили их от фашизма, палачей, которые виновны в уничтожении огромного количества людей объявляют национальными героями. А открытая пропаганда нацистских идей или агрессивные акции неонацистов просто становятся совершенно обыденным делом. Такое беспамятство просто опасно, оно подрывает важнейшие принципы международных отношений", — заявил Медведев.С теми же словами глава российского правительства обращается и к сербским ветеранам Второй мировой. Все они в составе Народно-освободительной армии Югославии в 1944-м плечом к плечу воевали вместе с бойцами Красной Армии, освобождали родной Белград. Среди них и Зденко Дупланчич, полковник запаса, а тогда — 15-летний комсомолец, сын полка.Глава российского правительства прибыл на юбилейные торжества с большой делегацией — министры, руководители госкомпаний. Большие переговоры — больше проекты. Транспорт, сельское хозяйство, энергетика, образование… Дружбу скрепили экономикой."Дружба, основанная на прагматизме, — это наш девиз для будущего. И есть результаты. Коллеги их продемонстрировали. Документы, которые были подписаны, свидетельствуют о том, что развитие экономики в вашей стране вышло уже на новый уровень, потому что мы говорим не просто о том, чтобы создать какую-то компанию, а о том, чтобы развивать инфраструктуру. Господин президент сказал о том, что у нас сейчас беспрецедентный уровень взаимопонимания. Я согласен с этим. Самое главное — его не растерять", — подчеркнул Дмитрий Медведев.Белград салютует в честь юбилея освобождения и в честь российско-сербской дружбы. Это было накануне. А 20 октября будет салютовать Москва.