Судьба президента Украины Владимира Зеленского висит на волоске. Вступив в противостояние с националистами, глава государства подверг себя большой опасности.
Судьба президента Украины Владимира Зеленского висит на волоске. Вступив в противостояние с националистами, глава государства подверг себя большой опасности.
Жизнь украинского лидера зависит от преданности его личной
охраны, считает американский политолог Ариэль Коэн. По его мнению, Владимир
Зеленский попал в тяжелейшую ситуацию: ему нужно выполнять план по
урегулированию в Донбассе, но он не может не обращать внимания на
националистов, взявших власть над улицей.
"У Зеленского положение незавидное, потому что на Украине, в
отличие от Америки, люди, которые не приемлют позицию Зеленского, готовы выйти
на улицы", – сказал эксперт в эфире телеканала "ТВ Центр".
Он не стал исключать физического устранения Зеленского.
Столь радикальный вариант будет возможен, если президент продолжит
противостояние с националистами и не обеспечит себе должной охраны.
В свою очередь журналист Владислав Мальцев полагает, что
часть ультраправых пытается перетянуть главу государства на свою сторону.
Радикалы собираются идти в политику, но им нужен покровитель и спонсор, сказал
эксперт на недавней пресс-конференции в Москве.
Официальный Киев готов сотрудничать с частью националистов,
полагает Мальцев. Это позволит отобрать голоса у тех радикалов, которые
настроены на жесткое противостояние с .
Владимир Зеленский, зачем вам политика?
снимайте сватов.
я готова смотреть их бесконечно.
— ВЕЧНО РЫЖИЙ (@fcap_mma)
Ситуация на Украине резко обострилась после подписания
"формулы Штайнмайера" об урегулировании в Донбассе. В Киеве прошло
несколько многотысячных митингов, их участники обвинили в
"капитуляции" перед Россией.