Судьба президента Украины Владимира Зеленского висит на волоске. Вступив в противостояние с националистами, глава государства подверг себя большой опасности.

Судьба президента Украины Владимира Зеленского висит на волоске. Вступив в противостояние с националистами, глава государства подверг себя большой опасности.Жизнь украинского лидера зависит от преданности его личнойохраны, считает американский политолог Ариэль Коэн. По его мнению, ВладимирЗеленский попал в тяжелейшую ситуацию: ему нужно выполнять план поурегулированию в Донбассе, но он не может не обращать внимания нанационалистов, взявших власть над улицей."У Зеленского положение незавидное, потому что на Украине, вотличие от Америки, люди, которые не приемлют позицию Зеленского, готовы выйтина улицы", – сказал эксперт в эфире телеканала "ТВ Центр".Он не стал исключать физического устранения Зеленского.Столь радикальный вариант будет возможен, если президент продолжитпротивостояние с националистами и не обеспечит себе должной охраны.В свою очередь журналист Владислав Мальцев полагает, чточасть ультраправых пытается перетянуть главу государства на свою сторону.Радикалы собираются идти в политику, но им нужен покровитель и спонсор, сказалэксперт на недавней пресс-конференции в Москве.Официальный Киев готов сотрудничать с частью националистов,полагает Мальцев. Это позволит отобрать голоса у тех радикалов, которыенастроены на жесткое противостояние с .Владимир Зеленский, зачем вам политика?снимайте сватов.я готова смотреть их бесконечно.— ВЕЧНО РЫЖИЙ (@fcap_mma)Ситуация на Украине резко обострилась после подписания"формулы Штайнмайера" об урегулировании в Донбассе. В Киеве прошлонесколько многотысячных митингов, их участники обвинили в"капитуляции" перед Россией.