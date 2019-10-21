17-летняя Алана Чочиева из Владимира стала участницей взрослого конкурса Голос. Она прошла слепые прослушивания и попала в команду Полины Гагариной.

17-летняя Алана Чочиева из Владимира стала участницей взрослого конкурса "Голос". Она прошла слепые прослушивания и попала в команду Полины Гагариной.Алана - ученица преподавателя по вокалу Татьяны Савостьяновой. Училась в школе искусств №2 г.Владимира. Закончила отделение эстрадно-джазового искусства. Сейчас Алана Чочиева продолжает обучение в столице сразу в двух вузах. Она первокурсница Московского института современного искусства. Учится на эстрадном отделении у заслуженного артиста России, певца и композитора Андрея Биля. И также Алана Чочиева поступила в Российский экономический университет имени Плеханова на специальность гостиничное дело. Сейчас воспитанница Татьяны Савостьяновой усиленно репетирует перед поединками в "Голосе". И конечно, надеется на победу! Напомним, что это уже вторая владимирская участница Голоса, попавшая в команду Полины Гагариной. Первой была Ольга Задонская. Она дошла до финала.Вера Куликова