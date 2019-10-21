В Архангельске сотрудник ЧОП ранил посетителя боулинг-центра Америго. От госпитализации пострадавший отказался. По факту случившегося полицейские проводят проверку. Решается вопрос о ..

В Архангельске сотрудник ЧОП ранил посетителя боулинг-центра "Америго". От госпитализации пострадавший отказался. По факту случившегося полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает .Инцидент произошел в минувшую пятницу, 18 октября. Сотрудники заведения связались с частным охранным предприятием и пожаловались на трех пьяных посетителей, которые, по их словам, бросались на окружающих. Прибывшие на место происшествия охранники попытались задержать правонарушителей, однако те оказали сопротивление. В результате один из представителей ЧОП выстрелил посетителю в ногу.