В результате протестов в Чили погибли 10 человек. Власти заявляют, что большинство из погибших стали жертвами пожаров в торговых центрах.

В результате протестов в Чили погибли 10 человек.Власти заявляют, что большинство из погибших стали жертвами пожаров в торговых центрах.Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что пять тел были найдены в центре по продаже нижнего белья. Магазин был разграблен, а после загорелся.Еще в одном сгоревшем супермаркете погиб гражданин Перу. Три тела были найдены в другом сгоревшем магазине, передает РИА Новости.В городе Серена от пулевого ранения погиб молодой человек — гражданин Эквадора.Поводом для протестов стало решение властей незначительно повысить цены на проезд в метро — на 30 песо (0,042 доллара).Сначала мирные акции переросли в столкновения с правоохранителями. Позже протестующие стали строить баррикады, жечь торговые центры и автобусы.С 19 октября в центр чилийской столицы была стянута бронетехника и объявлен комендантский час.