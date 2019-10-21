В ночном клубе Екатеринбурга произошла стрельба. В результате четыре человека пострадали. Как уточняет , госпитализация им не потребовалась. По предварительным данным, один из ..

В ночном клубе Екатеринбурга произошла стрельба. В результате четыре человека пострадали. Как уточняет , госпитализация им не потребовалась.По предварительным данным, один из посетителей заведения разозлился, когда ему сделали замечание за поведение, и открыл стрельбу из травматического пистолета. Один из потерпевших написал заявление в полицию, передает .В настоящее время на месте работают правоохранители. Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают работников ночного клуба и очевидцев.