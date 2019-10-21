Депутаты Госдумы предлагают штрафовать иностранные СМИ на сумму до 4% от годовой выручки или до 3,5 млн рублей за нарушение российского избирательного законодательства.

Депутаты Госдумы предлагают штрафовать иностранные СМИ на сумму до 4% от годовой выручки или до 3,5 млн рублей за нарушение российского избирательного законодательства.По данным газеты "Известия", депутаты предлагают добавить в закон понятие "иностранные СМИ", то есть СМИ с регистрацией за рубежом, и дополнить повышенными штрафами статью Кодекса об административных правонарушениях. Сейчас штраф составляет от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.Инициатива связана с нарушениями закона во время последней избирательной кампании в России. Выявлены нарушения со стороны "Медузы", русской службы "Би-би-си", "Радио Свобода", "Голоса Америки" и ряда других."Мы в очередной раз стали свидетелями того, как западные СМИ, финансируемые из госбюджетных средств США, Германии, Великобритании и Канады, применяли целый набор нечистоплотных методов информационного воздействия в отношении наших граждан. Снова звучало ангажированное мнение, заряженное на негатив, искажающая действительность подача внутриполитических событий в России. Использовались манипуляции информацией и подмена понятий", — заявил в сентябре Илья Тимохов, исполняющий обязанности замдиректора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ.По мнению некоторых политологов, серьезные штрафы могут сильно ударить по экономическим показателям западных медиа. Поэтому они начнут оценивать риски и задумаются, стоит ли идти на нарушение закона.