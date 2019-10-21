Уникальную дорогу обнаружили археологи в Израиле. Прямо под Иерусалимом ученые раскопали больше 200 метров древней мостовой. Именно здесь, по мнению историков, проходила главная улица древнего города, которую построили по заказу Понтия Пилата.

Уникальную дорогу обнаружили археологи в Израиле. Прямо под Иерусалимом ученые раскопали больше 200 метров древней мостовой.Именно здесь, по мнению историков, проходила главная улица древнего города, которую построили по заказу Понтия Пилата. Установить время ее закладки удалось при помощи монет, которые нашли под брусчаткой – все они отчеканены между 17 и 31 годами нашей эры, передает "Россия 24".Историки уверены, что эта улица играла важную роль в жизни города, по ней паломники поднимались к Храмовой горе, и уже назвали эту дорогу грандиозным строительным проектом для своего времени.Историки предполагают, что римский прокуратор построил такую дорогу посреди древнего города, чтобы увековечить свое имя.