Известный украинский телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский в эфире интернет-издания Обозреватель выступил с весьма радикальной идеей в отношении судьбы Донбасса. Он призвал украинцев отгородиться от региона стеной и не препятствовать его сближению с Россией.

Известный украинский телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский в эфире интернет-издания "Обозреватель" выступил с весьма радикальной идеей в отношении судьбы Донбасса. Он призвал украинцев отгородиться от региона стеной и не препятствовать его сближению с Россией.Общественное мнение на Украине имеет обыкновение при всей своей радикальности и бескомпромиссности, совершенно неожиданно меняться на прямо противоположное. Стоило перспективе перемирия в Донбассе хотя бы забрезжить на горизонте, как для многих это перестало быть главной целью работы украинских властей и стало страшной опасностью, которую необходимо всеми силами избежать.Некоторые в своих рассуждениях дошли до мыслей, которые раньше могли казаться и вовсе преступными. Среди таких людей, не побоявшихся озвучить нестандартный подход к решению конфликта с жителями Луганской и Донецкой областей, оказался и украинский телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский."Мой рецепт – они выбрали Россию, пусть остаются с Россией", – объявил эксперт.Материал дополняется.