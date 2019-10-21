Новые кресла, современная система живого звука и серебряный блеск объемного экрана.

Новые кресла, современная система живого звука и серебряный блеск объемного экрана.Важнейшим из искусств, по-прежнему, является кино. По крайней мере, для Любови и Александра Исаевых. Они стараются не пропустить ни одной новинки киноиндустрии. И одними из первых оценили возможности премьер-зала в "Киномаксе." Почти 300 комфортных и эргономичных кресел. Технические характеристики обшивки кресел и облицовки помещения соответствуют всем требованиям противопожарной безопасности.Любовь и Александра Исаевы, посетители кинотеатра: "Очень удобные, комфортные приятные, ткань приятная и цвет позитивный такой."Обновлен и экран. Теперь на на новом посеребренном покрытии изображение стало более контрастным и насыщенным. Новый зал "Премьер" оснащен дополнительным звуковым оборудованием. Благодаря ему зритель полностью погружается в сюжет. Стоимость работ - более 10 миллионов рублей, но на цене на билет это не отразится, уверяют в киноцентре.Юлия Гордеева, менеджер по рекламе и PR киноцентра "Киномакс-Буревестник": "Мы хотим, чтобы к нам пришли люди из любого города, населенного пункта Владимирской области, и владимирцы и прочувствовали всю эту полноту нашего теперь комфортного зала."Киномакс - еще и место интересных встреч с теми, кто создает кино. А желающие смогут попасть на спецпоказы всех значимых новинок индустрии на несколько дней раньше общероссийских премьер. Киномакс обладает этим исключительным правом как ведущая региональная сеть киноцентров в России.Александр Сыпченко, Александр Чунаев Вести Владимир.На правах рекламы